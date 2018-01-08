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Теннисист Рублев снялся с турнира в Окленде из-за травмы

Спорт
8 января, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Россиянин должен был встретиться в первом круге с греком Стефаносом Циципасом

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 8 января. Россиянин Андрей Рублев из-за травмы правой руки отказался от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Окленде (призовой фонд - $501,3 тыс.). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Рублев должен был встретиться в первом круге с греком Стефаносом Циципасом. Рублева в сетке турнира, который пройдет с 8 по 13 января, заменит словак Лукаш Лацко.

На прошлой неделе россиянин дошел до финала турнира ATP в Дохе (призовой фонд - $1,28 млн), где проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 2:6, 3:6. Благодаря этому он поднялся с 39-й на 32-ю строчку в рейтинге ATP.

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