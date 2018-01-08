Теннисист Рублев снялся с турнира в Окленде из-за травмы

ТАСС, 8 января. Россиянин Андрей Рублев из-за травмы правой руки отказался от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Окленде (призовой фонд - $501,3 тыс.). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Рублев должен был встретиться в первом круге с греком Стефаносом Циципасом. Рублева в сетке турнира, который пройдет с 8 по 13 января, заменит словак Лукаш Лацко.

На прошлой неделе россиянин дошел до финала турнира ATP в Дохе (призовой фонд - $1,28 млн), где проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 2:6, 3:6. Благодаря этому он поднялся с 39-й на 32-ю строчку в рейтинге ATP.