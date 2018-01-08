Усэйн Болт в марте пройдет просмотр в дортмундской "Боруссии"

ТАСС, 8 января. Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге Усэйн Болт, завершивший карьеру в 2017 году, в марте пройдет просмотр в немецком футбольном клубе "Боруссия" (Дортмунд). Слова 31-летнего ямайского спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на британскую газету Daily Express.

"Моя травма позади, и я снова в отличной форме. В марте пройду просмотр в дортмундской "Боруссии", после чего станет ясно, смогу ли я начать футбольную карьеру. Если в клубе мне скажут, что я достаточно хорош и что нужно немного потренироваться, я так и сделаю", - рассказал Болт.

Он добавил, что мечтает выступать за английский "Манчестер Юнайтед". Болт попросил бывшего главного тренера клуба Алекса Фергюсона порекомендовать его в команду. "Я разговаривал с Фергюсоном и попросил его замолвить за меня словечко. Он ответил, что если я буду здоров и в форме, то посмотрит, что можно сделать", - отметил ямаец.

Болт завершил карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне, который прошел в августе прошлого года. В британской столице 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров. Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де- Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).