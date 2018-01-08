"Сантос" проведет переговоры со "Спартаком" по трансферу футболиста Вериссимо во вторник

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Бразильский футбольный клуб "Сантос" во вторник намерен провести новый раунд переговоров с российским "Спартаком" по трансферу защитника Лукаса Вериссимо. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров по управлению бразильским клубом Рафаэль Вита.

Ранее телеканал Globo Esportе сообщил, что в субботу президент "Сантоса" Жозе Карлос Перес провел встречу с комитетом по управлению клубом, чтобы обсудить последнее предложение красно-белых. "Спартак" хотел приобрести 22-летнего Вериссимо за €6 млн и 10% от последующей перепродажи игрока. Комитет по управлению "Сантоса" отклонил данное предложение, согласившись расстаться с игроком за €8 млн или за €7 млн и 10% от последующий перепродажи.

Также появилась информация, что комитет по управлению "Сантосом" наложил вето на трансфер защитника в "Спартак".

"Переговоры по Вериссимо со "Спартаком" не заблокированы, а приостановлены. Сейчас вопрос заключается в финансовых нюансах, по которым у нас с московским клубом имеются незначительные разногласия. Во вторник у нас запланирован еще один раунд переговоров. В случае успешного соглашения игрок отправится на медицинское обследование", - сказал Вита.

Действующий контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года. В основной команде он дебютировал в 2015 году, до этого играл в молодежном составе клуба. В 2017 году игрок провел 34 матча в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями, заработав девять желтых карточек.