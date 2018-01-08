Долги "Родины" перед Федерацией хоккея с мячом России полностью погашены

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 января /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Долги кировской "Родины" перед Федерацией хоккея с мячом России (ФХМР) полностью погашены. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Игорь Загоскин.

"Родина" перед стартом сезона имела задолженности перед ФХМР по взносу за прошлый сезон в размере 6 млн рублей и по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба. Руководство федерации неоднократно давало кировскому клубу отсрочку, а конечной датой погашения задолженности было 25 декабря 2017 года, в противном случае клуб мог быть снят с соревнований суперлиги.

В октябре арбитражный суд Кировской области ввел в отношении "Родины" процедуру банкротства - наблюдение - после обращения "Кировской региональной ипотечной корпорации" с требованием признать АНОО "Кировский хоккейный клуб "Родина" банкротом в связи с задолженностью 12 млн 743 тыс. 606 рублей, а также обращения "Горэлектросети" о взыскании задолженности в размере задолженности более 20 млн. В конце декабря было назначено новое руководство клуба.

"Насколько мне известно, все задолженности перед Федерацией хоккея с мячом России полностью погашены. Сейчас руководство ведет активную работу по выплате задолженностей перед сотрудниками и игроками клуба. От той суммы, которая будет утверждена - 60 млн, 70 млн или 80 млн рублей, будет зависеть наш дальнейший план развития команды, который практически не удавалось составлять в последние два-три года", - сказал Загоскин.

"Сейчас в правление клуба вошли значимые люди в нашем городе. Это те люди, которые могут решить ситуацию, и, как нас заверили, процесс погашения задолженности перед кредиторами запущен и в ближайшее время долги будут выплачены в полном объеме. Речь идет не только о задолженностях, но и о развитии клуба, инвентаре, оплате дорожных расходов", - добавил Загоскин.

"Родина" потеряла статус профессионального клуба

"Родина" занимает последнее место в чемпионате России, не набрав ни одного очка.

"Все, что требуется для статуса профессионального клуба, у нас, к сожалению, отсутствует, этот статус мы потеряли. Если все будет сделано в ближайшее время, то начнутся переговоры с ребятами, станет актуальным вопрос об усилении состава, возвращения хоккеситов, которых мы потеряли в составе команды, то, повторюсь, будут намечены планы на ближайшее будущее. В данный момент сложно показывать результат, имея костяк команды из ребят 1998-99 года рождения, но радует, что именно эти ребята получают игровую практику, играя с командами суперлиги", - сказал Загоскин.

В следующем матче "Родина" сыграет в гостях с "Уральским Трубником" 11 января.