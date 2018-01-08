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Бывший нападающий "Локомотива" Джанашия приобрел ФК "Зугдиди"

Спорт
8 января, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Джанашия выкупил 100% акций команды через электронный аукцион, продлившийся с 28 декабря 2017 года по 5 января 2018-го

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ТАСС, 8 января. Бывший игрок российского "Локомотива" Заза Джанашия приобрел грузинский футбольный клуб "Зугдиди". Об этом сообщает портал Geosports.

Джанашия выкупил 100% акций команды через электронный аукцион, продлившийся с 28 декабря 2017 года по 5 января 2018-го. По условиям аукциона, покупатель и мэрия города Зугдиди в течение 15 дней должны подписать соглашение о передаче клуба. Стоимость "Зугдиди" составила 61 тыс. лари (около $23,5 тыс).

Нападающий выступал за грузинские "Одиши" (1991-93), "Шевардени-1906" (1993-94), "Самтредиа" (1994-95), тбилисский "Локомотив" (2002), российские "Локомотив" (1996-2001) и "Балтику" (2004), а также турецкий "Коджаэлиспор" (2003). На его счету также девять игр за сборную Грузии, в которых он отметился четырьмя забитыми голами.

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