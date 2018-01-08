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МОК продлил срок регистрации на ОИ-2018 для спортсменов из КНДР

Спорт
8 января, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

О точной дате, до которой спортсмены КНДР смогут заявиться на Игры, пока не сообщается

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© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТАСС, 8 января. Международный олимпийский комитет (МОК) продлил срок регистрации на Игры 2018 года для спортсменов из КНДР. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя МОК.

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О точной дате, до которой спортсмены КНДР смогут заявиться на ОИ-2018, пока не сообщается. Единственную олимпийскую лицензию пока завоевали выступающие в соревнованиях спортивных пар фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким. Пройти отбор на Олимпийские игры могут еще несколько атлетов.

"Мы приветствуем переговоры между правительствами КНДР и Южной Кореи, - отметил представитель МОК. - Что касается участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде, то МОК продолжительное время обсуждал это с представителями обеих стран. При этом мы открыли дверь, продлив срок регистрации и предлагая помощь спортсменам, участвующим в квалификации. МОК продолжит переговоры со всеми заинтересованными сторонами, соблюдая санкции ООН".

Переговоры между Южной Кореей и КНДР в приграничном Пханмунджоме начнутся 9 января в 10 утра по местному времени (04:00 мск). Ожидается, что главной темой первых с декабря 2012 года межкорейских переговоров станет возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

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