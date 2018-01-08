Лукашенко присудил специальную премию президента "Белорусский спортивный Олимп" 2017 года

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко присудил специальную премию президента страны "Белорусский спортивный Олимп" 2017 года легкоатлетке Виолетте Скворцовой, победившей на юношеском чемпионате Европы в 2017 году в тройном прыжке, за успешное выступление на международных соревнованиях, активную гражданскую позицию. Об этом сообщает в понедельник президентская пресс-служба со ссылкой на соответствующий указ президента.

"Диплом лауреата премии за успешное выступление на международных соревнованиях, активную гражданскую позицию, уважительное отношение к государственным символам Республики Беларусь получит член национальной команды по легкой атлетике, мастер спорта Виолетта Скворцова, - отметили в пресс-службе. - В юниорской возрастной категории спортсменка, выступающая в тройном прыжке, завоевала титулы чемпионки Белоруссии 2016 года, чемпионки Европы 2017 года, установила рекорд Белоруссии".

В пресс-службе напомнили, что на церемонии награждения чемпионата Европы 2017 года в Италии Скворцова, несмотря на угрозу санкций, покинула пьедестал почета в знак протеста против исполнения гимна другой страны вместо государственного гимна Республики Беларусь. Видеоролик с поступком спортсменки собрал на канале YouTube 8,3 млн просмотров и 17 тысяч комментариев.

Кроме того, Лукашенко удостоил премии главного тренера национальной команды по прыжкам на батуте Ольгу Власову за подготовку спортсменов высокого класса, победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Она воспитала плеяду батутистов, среди которых олимпийский чемпион 2016 года Владислав Гончаров, а также победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

Лауреатом премии стал один из самых известных спортивных комментаторов и опытных сотрудников Белтелерадиокомпании, заслуженный деятель культуры Владимир Новицкий. Он является членом нескольких спортивных федераций, соавтором и ведущим еженедельного ток-шоу "Большой спорт", специального проекта "Овертайм: КХЛ". Новицкий представлен к специальной премии за значительный личный вклад в пропаганду здорового образа жизни, популяризацию физической культуры и спорта.