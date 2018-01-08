"Нефтехимик" потерпел третье поражение подряд, уступив "Спартаку" в матче КХЛ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. "Спартак" со счетом 3:2 одержал победу над "Нефтехимиком" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Райан Стоа (1-я минута, 29) и Вячеслав Лещенко (27), защитник "Спартака" Кирилл Кольцов отдал 200-ю результативную передачу в регулярных чемпионатах КХЛ. За гостей отличились Жига Еглич (11) и Камиль Фазылзянов (28).

"Спартак" находится на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 74 очка в 49 матчах. "Нефтехимик" потерпел третье поражение подряд и располагается на четвертом месте в Восточной конференции с 82 очками (49 игр).

В следующем матче "Спартак" дома встретится с "Сочи" 10 января, "Нефтехимик" в тот же день на выезде сыграет с "Торпедо".

В других матчах игрового дня "Салават Юлаев" на выезде обыграл "Торпедо" в серии буллитов (4:3), а "Северсталь" в домашнем матче одержала победу над "Ак Барсом" со счетом 5:2, набрав 73 очка.

Занимающее последнее место (13) в Западной конференции рижское "Динамо" потеряло шансы на выход в плей-офф турнира, перед заключительными 10 матчами регулярного чемпионата КХЛ на счету команды 42 очка.