Карякин стал девятым на третьем этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете квадроциклов

ТАСС, 8 января. Российский гонщик Сергей Карякин на "Ямахе" занял девятое место на третьем этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете квадроциклов. Этап стартовал в перуанском городе Писко и финишировал в городе Сан-Хуан-де-Маркона.

Победу одержал чилийский гонщик Игнасио Касале на "Ямахе". Спецучасток длиной 295 км он преодолел за 3 часа 58 минут 8 секунд. Вторым финишировал перуанец Алексис Эрнандес на "Ямахе", который уступил лидеру 8 минут 55 секунд, третьим стал аргентинец Пабло Копетти на "Ямахе" (+14.52). Карякин проиграл Касале 24 минуты 30 секунд.

Карякин объяснил, что причиной такого отставания стали проблемы с креплением иритрака (спутниковый телефон, позволяющий участникам поддерживать связь со штабом ралли, а организаторам - видеть, где находится данный экипаж - прим. ТАСС). "Сломалось крепление иритрака, приходилось останавливаться и крепить его. В итоге потерял время", - написал Карякин на своей странице в Facebook.

Касале укрепил лидерство в общем зачете ралли-марафона. Карякин занимает второе место и отстает от чилийца на 26 минут. Третью позицию занимает Копетти (+26.43).

Карякин является действующим победителем "Дакара" в зачете квадроциклов. Россиянин в пятый раз участвует в ралли-марафоне. Касале побеждал на "Дакаре" в 2014 году.

Спустя пять лет маршрут "Дакара" вновь проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.