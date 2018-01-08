Форвард "Бостона" Бержерон признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 8 января. Нападающий "Бостона" Патрис Бержерон признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

На прошедшей неделе "Бостон" провел три матча, в которых Бержерон набрал 7 очков (5 шайб + 2 результативные передачи), причем пять очков были набраны в одной игре - против "Каролины" (7:1). В той встрече форвард забросил четыре шайбы и отдал один голевой пас.

Второй звездой недели стал голкипер "Колорадо" Джонатан Бернье. В трех матчах он одержал три победы, в среднем пропуская по 1,6 шайбы и отражая 95,7% бросков. Также на его счету один матч "на ноль".

Третьей звездой стал форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, который в четырех матчах набрал 8 (1+7) очков.