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Автомобиль аргентинской гонщицы полностью сгорел во время третьего этапа ралли "Дакар"

Спорт
8 января, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Алисия Рейна была одной из 13 женщин, которые стартовали на ралли "Дакар" в 2018 году

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ТАСС, 8 января. Аргентинская гонщица Алисия Рейна сошла с ралли-марафона "Дакар" после того, как ее автомобиль "Тойота" полностью сгорел во время третьего этапа гонки. Об этом сообщает портал Motorsport.

"Мы быстро остановились, вышли из машины и попытались погасить огонь, но ничего не вышло. К сожалению, автомобиль полностью сгорел, от него не осталось ничего, - заявила аргентинская спортсменка. - Мы не знаем, что стало причиной возникновения огня".

"Сейчас я нахожусь в шоке. Не могу поверить, что мы не сможем закончить гонку после всех усилий, которые прикладывали в течение года во время подготовки к ралли. Но я должна понять, что такое может случиться с каждым. Самое главное, что мы все остались здоровы", - добавила Рейна.

Рейна была одной из 13 женщин, которые стартовали на ралли "Дакар" в 2018 году. Аргентинка в пятый раз принимала участие в ралли-марафоне, трижды доезжав до финиша. В 2017 году она показала лучший результат в своей карьере, заняв 40-е место в общем зачете.

Третий этап стартовал в перуанском городе Писко и финишировал в городе Сан Хуан. Победу в зачете автомобилей одержал катарский гонщик Нассер Аль-Аттия на "Тойоте". Спецучасток длиной 295 км он преодолел за 3 часа 9 минут 8 секунд. Вторым финишировал француз Стефан Петерансель на "Пежо" (+4.05), третьим - испанец Карлос Сайнс на "Пежо" (+5.47).

В общем зачете лидирует Петерансель. Вторым идет его соотечественник, также выступающий на "Пежо", Сириль Депре (+3.11). Третье место занимает Аль-Аттия (+7.43).

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