Чешский хоккеист "Спартака" Радил делает все возможное для попадания в сборную на ОИ-2018

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Чешский нападающий "Спартака" Лукаш Радил выкладывается в каждом матче за клуб, чтобы попасть в состав национальной сборной на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он рассказал ТАСС.

Радил не принимал участие в Кубке Первого канала, который проходил с 13 по 17 декабря. Как он сказал ранее, тренеры предоставили ему отдых.

"Честно, не знаю, рассчитывают ли на меня на Олимпиаде, стараюсь играть хорошо и делать все возможное, чтобы попасть в состав сборной. 15 января тренеры все скажут, назовут имена тех, кто поедет на Олимпиаду", - сказал Радил.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля.