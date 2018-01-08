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Анисимов: судьи матча КХЛ "Спартак" - "Нефтехимик" верно не засчитали голы нижнекамцев

Спорт
8 января, 22:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

После матча главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров подверг критике работу судей

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Алексей Анисимов

Алексей Анисимов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Арбитры матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" - "Нефтехимик" приняли верные решения, не засчитав голы в ворота хозяев после видеопросмотров двух эпизодов игры. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

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В ходе матча, прошедшего в понедельник, на 39-й минуте гол забил нападающий Булат Шафигуллин в борьбе на пятачке. Судья в поле Алексей Васильев засчитал взятие ворот, но после видеопросмотра было определено, что партнер Шафигуллина Рафаэль Бикмуллин в момент гола создавал помеху вратарю красно-белых Никите Беспалову. На 54-й минуте арбитры отменили гол Бикмуллина после запроса тренерского штаба "Спартака" на предмет положения "вне игры", в котором находился хоккеист. После матча главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров подверг критике работу судей.

"Андрей Викторович [Назаров] не раз говорил, что у нас самые лучшие судьи, лучше даже, чем в Национальной хоккейной лиге. Поэтому сказанное им было на эмоциях, те эпизоды он еще не посмотрел, - сказал Анисимов. - Их мы сразу изучили: во-первых, на игре был инспектор, во-вторых, мы сразу узнали, что и как происходит. Да, получилось не в пользу "Нефтехимика", но в обоих случаях после видеопросмотра были приняты правильные решения".

"Это уже не единичный случай, когда после просмотра двух подряд эпизодов принимаются решения не в пользу одной из команд. Но это хоккей, поэтому мы не поддаемся эмоциям", - добавил главный арбитр лиги.

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