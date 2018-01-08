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"Сочи" одержал четвертую победу подряд, обыграв рижское "Динамо" в матче КХЛ

Спорт
8 января, 23:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 4:3

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ТАСС, 8 января. "Сочи" со счетом 4:3 по буллитам одержал победу над рижским "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Брэндон Макмиллан (12-я минута) и Микелис Редлихс (21, 35). За гостей отличились Эрик О'Делл (10) и Шон Коллинз (41, 60), победный буллит реализовал Вадим Хлопотов.

"Динамо" занимает последнее место (13) в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка после 47 матчей. Рижская команда потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ. "Сочи" одержал четвертую подряд победу и располагается на шестом месте с 78 очками (49 игр).

В следующем матче рижский клуб дома сыграет с казанским "Ак Барсом" 10 января, "Сочи" в тот же день на выезде встретится со "Спартаком".

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