Экипаж Николаева стал вторым на третьем этапе ралли "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 8 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" занял второе место на третьем этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Этап проходил на территории Перу - стартовал в Писко и финишировал в Сан-Хуане.
Победу одержал экипаж аргентинца Федерико Вильягры на "Ивеко". Победитель преодолел спецучасток длиной 295 км за 3 часа 56 минут 37 секунд. Экипаж Николаева проиграл аргентинцам 35 секунд. Третьим стал экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Айрата Мардеева (+4.09).
Экипаж Николаева лидирует в общем зачете. Вильягра идет вторым (+8.58), третье место занимает экипаж белорусской команды "МАЗ-спорт" под управлением Алексея Вишневского (+52.34). Экипаж Мардеева уступает лидеру 2 часа 44 минуты 17 секунд.
Впервые за пять лет маршрут "Дакара" проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.
Результаты третьего этапа:
Грузовики
1. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") 3:56.37
2. Эдуард Николаев (Россия, "КамАЗ") +0.35
3. Айрат Мардеев (Россия, "КамАЗ") +4.09
...14. Антон Шибалов (Россия, "КамАЗ") +1:02.52
...15. Дмитрий Сотников (Россия, "КамАЗ") +1:06.18
Общий зачет
1. Эдуард Николаев (Россия, "КамАЗ") 7:47.19
2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +8.58
3. Алексей Вишневский (Белоруссия, "МАЗ-спорт") +52.34
...10. Дмитрий Сотников (Россия, "КамАЗ") +1:46.44
...16. Айрат Мардеев (Россия, "КамАЗ") +2:44.17
...17. Антон Шибалов (Россия, "КамАЗ") +3:49.08
Автомобили
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") 3:09.08
2. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") +4.05
3. Карлос Сайнс (Испания, "Пежо") +6.07
...36. Иван Шихотаров (Россия, "Тойота") +1:46.34
...43. Андре Виллаш-Боаш (Португалия, "Тойота") +2:18.50
Общий зачет
1. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") 6:34.58
2. Сириль Депре (Франция, "Пежо") +3.11
3. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") +7.43
...35. Иван Шихотаров (Россия, "Тойота") +4:36.37
...41. Андре Виллаш-Боаш (Португалия, "Тойота") +6:10.52
Квадроциклы
1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") 3:58.08
2. Алексис Эрнандес (Перу, "Ямаха") +8.55
3. Пабло Копетти (Аргентина, "Ямаха") +14.52
...9. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") +24.30
Общий зачет
1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") 8:03.25
2. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") +26.13
3. Пабло Копетти (Аргентина, "Ямаха") +26.43
Мотоциклы
1. Cэм Сандерленд (Великобритания, КТМ) 3:20.43
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +3.03
3. Рики Брабек (США, "Хонда") +3.55
Общий зачет
1. Cэм Сандерленд (Великобритания, КТМ) 6:44.23
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +4.38
3. Пабло Кинтанилья (Чили, Husqvarna) +5.00
Багги
1. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) 4:30.36
2. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") +17.13
3. Клод Фурнье (Франция, "Поларис") + 42.12
Общий зачет
1. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) 9:48.21
2. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") +45.45
3. Анибал Алиага (Перу, "Поларис") +1:51.28.