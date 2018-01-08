Экипаж Николаева стал вторым на третьем этапе ралли "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 8 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" занял второе место на третьем этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Этап проходил на территории Перу - стартовал в Писко и финишировал в Сан-Хуане.

Победу одержал экипаж аргентинца Федерико Вильягры на "Ивеко". Победитель преодолел спецучасток длиной 295 км за 3 часа 56 минут 37 секунд. Экипаж Николаева проиграл аргентинцам 35 секунд. Третьим стал экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Айрата Мардеева (+4.09).

Экипаж Николаева лидирует в общем зачете. Вильягра идет вторым (+8.58), третье место занимает экипаж белорусской команды "МАЗ-спорт" под управлением Алексея Вишневского (+52.34). Экипаж Мардеева уступает лидеру 2 часа 44 минуты 17 секунд.

Впервые за пять лет маршрут "Дакара" проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

Результаты третьего этапа:



Грузовики

1. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") 3:56.37

2. Эдуард Николаев (Россия, "КамАЗ") +0.35

3. Айрат Мардеев (Россия, "КамАЗ") +4.09

...14. Антон Шибалов (Россия, "КамАЗ") +1:02.52

...15. Дмитрий Сотников (Россия, "КамАЗ") +1:06.18

Общий зачет

1. Эдуард Николаев (Россия, "КамАЗ") 7:47.19

2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +8.58

3. Алексей Вишневский (Белоруссия, "МАЗ-спорт") +52.34

...10. Дмитрий Сотников (Россия, "КамАЗ") +1:46.44

...16. Айрат Мардеев (Россия, "КамАЗ") +2:44.17

...17. Антон Шибалов (Россия, "КамАЗ") +3:49.08

Автомобили

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") 3:09.08

2. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") +4.05

3. Карлос Сайнс (Испания, "Пежо") +6.07

...36. Иван Шихотаров (Россия, "Тойота") +1:46.34

...43. Андре Виллаш-Боаш (Португалия, "Тойота") +2:18.50

Общий зачет

1. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") 6:34.58

2. Сириль Депре (Франция, "Пежо") +3.11

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") +7.43

...35. Иван Шихотаров (Россия, "Тойота") +4:36.37

...41. Андре Виллаш-Боаш (Португалия, "Тойота") +6:10.52

Квадроциклы

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") 3:58.08

2. Алексис Эрнандес (Перу, "Ямаха") +8.55

3. Пабло Копетти (Аргентина, "Ямаха") +14.52

...9. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") +24.30

Общий зачет

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") 8:03.25

2. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") +26.13

3. Пабло Копетти (Аргентина, "Ямаха") +26.43

Мотоциклы

1. Cэм Сандерленд (Великобритания, КТМ) 3:20.43

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +3.03

3. Рики Брабек (США, "Хонда") +3.55

Общий зачет

1. Cэм Сандерленд (Великобритания, КТМ) 6:44.23

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +4.38

3. Пабло Кинтанилья (Чили, Husqvarna) +5.00

Багги

1. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) 4:30.36

2. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") +17.13

3. Клод Фурнье (Франция, "Поларис") + 42.12

Общий зачет

1. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) 9:48.21

2. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") +45.45

3. Анибал Алиага (Перу, "Поларис") +1:51.28.