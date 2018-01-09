Обладатель Кубка СССР по футболу Матюнин скончался на 58-м году жизни

ТАСС, 9 января. Обладатель Кубка СССР 1984 года по футболу в составе московского "Динамо" Валерий Матюнин скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Он скончался во вторник.

Матюнин начал футбольную карьеру в московском "Динамо" в 1979 году, за которое выступал до 1986 года. В 1984 году в составе команды он стал обладателем Кубка СССР. Матюнин завершил игровую карьеру в 1995 году в возрасте 35 лет.

После завершения игровой карьеры стал работать судьей, обслуживал матчи в первом, втором и третьем дивизионах. Карьеру арбитра он закончил в 2005 году.

Сын Валерия Матюнина, Алексей, также работает судьей и обслуживает матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с 2013 года. 35-летний Алексей Матюнин на данный момент отработал 46 матчей РФПЛ.