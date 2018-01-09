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Игроки, тренеры, персонал и менеджмент БК "Химки" оштрафованы из-за последних результатов

Спорт
9 января, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Руководство клуба оштрафовало команду на 50% месячной зарплаты из-за последних результатов

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Главный тренер баскетбольного клуба "Химки" Георгиос Барцокас

Главный тренер баскетбольного клуба "Химки" Георгиос Барцокас

© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 9 января. Игроки, тренерский штаб, персонал и весь менеджмент подмосковного баскетбольного клуба "Химки" оштрафованы на 50% от месячной зарплаты из-за последних результатов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Во вторник утром состоялось собрание команды, на котором генеральный директор "Химок" Павел Астахов провел разговор с игроками и тренерами и объявил о наложении штрафа на весь клуб.

В последних семи матчах "Химки" потерпели четыре поражения и одержали три победы. В Евролиге команда проиграла испанской "Уникахе" (84:93) 14 декабря, московскому ЦСКА (68:79) 22 декабря и испанской "Барселоне" (65:79) 29 декабря, победы были одержаны над турецким клубом "Анадолу Эфес" (86:68) 20 декабря и немецким "Бамбергом" (74:70) 5 января. В Единой лиге ВТБ клуб уступил эстонскому "Калеву" (84:92) 7 января и обыграл красноярский "Енисей" (92:62) 26 декабря.

В Евролиге "Химки" идут на седьмом месте в турнирной таблице (9 побед в 16 матчах), в Единой лиге ВТБ клуб располагается на пятой позиции (5 побед в 10 играх).

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