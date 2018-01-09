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СМИ: три английских клуба хотят купить футболиста "Ромы" Пеллегрини

Спорт
9 января, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

В контракте 21-летнего итальянского полузащитника прописана сумма отступных в размере €24 млн

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ТАСС, 9 января. Английские футбольные клубы "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" хотят приобрести полузащитника итальянской "Ромы" Лоренцо Пеллегрини. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

В контракте 21-летнего итальянского полузащитника прописана сумма отступных в размере €24 млн. "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовы предложить данную сумму. "Рома" не намерена расставаться с игроком и планирует успеть подписать с ним новый контракт на улучшенных условиях и увеличить сумму отступных.

В нынешнем чемпионате Италии Пеллегрини провел 14 матчей, в которых забил два гола и отдела две голевые передачи. Футболист перешел в "Рому" перед началом нынешнего сезона из "Сассуоло". 31 мая 2017 года игрок дебютировал в составе сборной Италии и с тех пор матчей за национальную команду больше не проводил.

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