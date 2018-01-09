УЕФА дисквалифицировал шестерых игроков молодежной сборной Мальты за договорные матчи

ТАСС, 9 января. Контрольно-этический дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (КЭДК УЕФА) дисквалифицировал шестерых игроков молодежной сборной Мальты за причастность к договорным матчам. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА инициировал дисциплинарное расследование против семи игроков молодежной сборной Мальты. Следствие было связано с двумя матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года для игроков не старше 21 года. Были рассмотрены матчи сборной Мальты против команд Черногории (0:1, 23 марта 2016 года) и Чехии (0:7; 29 марта 2016 года).

Пожизненно отстранены от любой футбольной деятельности двое футболистов. Остальные игроки получили временные отстранения - на 2 года, 1,5 года и год. Дело против одного игрока было прекращено.