Вратарь Митрюшкин вошел в список претендентов в команду года чемпионата Швейцарии

ТАСС, 9 января. Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин включен в список претендентов на попадание в команду 2017 года в чемпионате Швейцарии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Конкуренцию 21-летнему россиянину во вратарской позиции составляют Давид фон Бальмос из "Янг Бойз" и Томаш Вацлик ("Базель"). Окончательный состав сборной 2017 года будет объявлен позднее.

Митрюшкин перешел в "Сьон" из российского "Спартака" 1 февраля 2016 года. В нынешнем сезоне игрок провел за "Сьон" 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола. Митрюшкин в составе юношеской сборной России до 17 лет стал чемпионом Европы в 2013 году.

Hier folgen die Nominierten für die Dream Teams an der 5. #SFLAwardNight / Voici les nominés pour les meilleures équipes de la 5e SFL Award Night. @safp_org @brack pic.twitter.com/DI7vXqtVr4 — SwissFootballLeague (@News_SFL) January 9, 2018