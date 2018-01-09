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Вратарь Митрюшкин вошел в список претендентов в команду года чемпионата Швейцарии

Спорт
9 января, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Конкуренцию 21-летнему футболисту во вратарской позиции составляют Давид фон Бальмос из "Янг Бойз" и Томаш Вацлик

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Антон Митрюшкин

Антон Митрюшкин

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 9 января. Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин включен в список претендентов на попадание в команду 2017 года в чемпионате Швейцарии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Конкуренцию 21-летнему россиянину во вратарской позиции составляют Давид фон Бальмос из "Янг Бойз" и Томаш Вацлик ("Базель"). Окончательный состав сборной 2017 года будет объявлен позднее.

Митрюшкин перешел в "Сьон" из российского "Спартака" 1 февраля 2016 года. В нынешнем сезоне игрок провел за "Сьон" 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола. Митрюшкин в составе юношеской сборной России до 17 лет стал чемпионом Европы в 2013 году.

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