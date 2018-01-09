Проект о бесплатном проезде журналистов на поездах между городами ЧМ-2018 внесен в Думу

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Правительство внесло во вторник в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить аккредитованным журналистам право на бесплатный проезд на поездах между городами-организаторами чемпионата мира по футболу 2018 года. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предлагается установить возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям средств массовой информации железнодорожным транспортом в дополнительных поездах", - говорится в сопроводительных материалах. Уточняется, что право бесплатного проезда будет предоставляться на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации. Разработчики также напомнили, что обязательство РФ о предоставлении аккредитованным журналистам права на бесплатный проезд на поездах между городами-организаторами содержится в заявочной книге "Россия-2018".

Законопроектом также предлагается установить возможности въезда в Россию болельщиков в течение периода, начинающегося за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчивающегося в день проведения последнего матча чемпионата, без оформления виз как по предъявлению персонифицированной карты зрителя на бумажном носителе, так и в электронной форме. "В случае если карта зрителя на бумажном носителе не будет получена иностранными зрителями в срок с помощью доставки по причине форс-мажора, некорректности указанных в карте зрителя данных (по вине самих иностранных зрителей) и иных обстоятельств, использование электронной формы карты зрителя в течение периода, начинающегося за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата, позволит предотвратить ситуацию невозможности въезда иностранных зрителей на территорию РФ для посещения матчей чемпионата, а также избежать репутационных рисков со стороны РФ как страны проведения чемпионата", - пишут авторы.

Игры чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.