Волейболистки московского "Динамо" уступили "Галатасараю" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 9 января. Московское "Динамо" уступило турецкому "Галатасараю" в домашнем матче второго тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

Матч завершился со счетом 3-1 в пользу турецкой команды.

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав три очка. "Галатасарай" с таким же количеством очков располагается на третьем месте.

В следующем матче "Динамо" дома сыграет с турецкой командой "Вакифбанк" 24 января, "Галатасарай" 23 января дома встретится с польским клубом "Будовляни".