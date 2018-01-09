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Волейболистки московского "Динамо" уступили "Галатасараю" в матче Лиги чемпионов

Спорт
9 января, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Матч завершился со счетом 3-1 в пользу турецкой команды

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ТАСС, 9 января. Московское "Динамо" уступило турецкому "Галатасараю" в домашнем матче второго тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

Матч завершился со счетом 3-1 в пользу турецкой команды.

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав три очка. "Галатасарай" с таким же количеством очков располагается на третьем месте.

В следующем матче "Динамо" дома сыграет с турецкой командой "Вакифбанк" 24 января, "Галатасарай" 23 января дома встретится с польским клубом "Будовляни".

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