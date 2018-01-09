"Локомотив" обыграл минское "Динамо" и обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

ТАСС, 9 января. Ярославский "Локомотив" одержал победу над минским "Динамо" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стаффан Кронвалль (29-я минута), Александр Кадейкин (44) и Максим Тальбо (60). У проигравших отличился Куинтон Хауден (25).

В турнирной таблице Западной конференции "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 88 очков, и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ. "Динамо" с 64 очками идет 10-м.

В следующем матче "Локомотив" 11 января в гостях сыграет с санкт-петербургским СКА, "Динамо" 16 января примет хабаровский "Амур".