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"Локомотив" обыграл минское "Динамо" и обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

Спорт
9 января, 21:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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Хоккеисты "Локомотива"

Хоккеисты "Локомотива"

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 9 января. Ярославский "Локомотив" одержал победу над минским "Динамо" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стаффан Кронвалль (29-я минута), Александр Кадейкин (44) и Максим Тальбо (60). У проигравших отличился Куинтон Хауден (25).

В турнирной таблице Западной конференции "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 88 очков, и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ. "Динамо" с 64 очками идет 10-м.

В следующем матче "Локомотив" 11 января в гостях сыграет с санкт-петербургским СКА, "Динамо" 16 января примет хабаровский "Амур".

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