Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.01:
$ 57.05
€ 68.21
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карякин победил на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете квадроциклов

Спорт
9 января, 22:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Россиянин преодолел спецучасток длиной 330 км за 4 часа 56 минут 34 секунды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Карякин

Сергей Карякин

© EPA/ERNESTO ARIAS

ТАСС, 9 января. Российский гонщик Сергей Карякин на "Ямахе" победил на четвертом этапе ралли- марафона "Дакар" в зачете квадрациклов. Этап стартовал и финишировал в перуанском городе Сан-Хуан-де-Маркона.

Смотрите также

Двукратный победитель "Дакара" испанец Рома досрочно завершил ралли 2018 года

Николаев: третий этап ралли "Дакар" получился интересным и рабочим

Экипаж Николаева стал вторым на третьем этапе ралли "Дакар" в зачете грузовиков

Россиянин преодолел спецучасток длиной 330 км за 4 часа 56 минут 34 секунды. Вторым к финишу пришел чилийский гонщик Игнасио Касале на "Ямахе" (+0.43). Третьим стал перуанец Алексис Эрнандес, также на "Ямахе" (+5.31).

Касале сохранил лидерство в общем зачете ралли- марафона. Карякин занимает второе место и отстает от чилийца на 25 минут 30 секунд. Третью позицию занимает аргентинский гонщик Пабло Копетти на "Ямахе" (+35.01).

Карякин является действующим победителем "Дакара" в зачете квадроциклов. Россиянин в пятый раз участвует в ралли-марафоне. Касале побеждал на "Дакаре" в 2014 году.

Спустя пять лет маршрут "Дакара" вновь проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ПФР объяснил, почему не все могут рассчитывать на страховую пенсию по старости
2
В Госдуме хотят исключить из списка нарушений ПДД ряд статей, за которые будут лишать прав
3
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
4
Guardian: США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России
5
Пентагон: атаковавшие базы РФ в Сирии беспилотники находятся в открытой продаже
6
Что ждет российскую армию в 2018 году
7
Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама