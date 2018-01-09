Карякин победил на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете квадроциклов

ТАСС, 9 января. Российский гонщик Сергей Карякин на "Ямахе" победил на четвертом этапе ралли- марафона "Дакар" в зачете квадрациклов. Этап стартовал и финишировал в перуанском городе Сан-Хуан-де-Маркона.

Россиянин преодолел спецучасток длиной 330 км за 4 часа 56 минут 34 секунды. Вторым к финишу пришел чилийский гонщик Игнасио Касале на "Ямахе" (+0.43). Третьим стал перуанец Алексис Эрнандес, также на "Ямахе" (+5.31).

Касале сохранил лидерство в общем зачете ралли- марафона. Карякин занимает второе место и отстает от чилийца на 25 минут 30 секунд. Третью позицию занимает аргентинский гонщик Пабло Копетти на "Ямахе" (+35.01).

Карякин является действующим победителем "Дакара" в зачете квадроциклов. Россиянин в пятый раз участвует в ралли-марафоне. Касале побеждал на "Дакаре" в 2014 году.

Спустя пять лет маршрут "Дакара" вновь проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.