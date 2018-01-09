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Хоккеиста "Автомобилиста" Паре отвезли в больницу после матча с ЦСКА

Спорт
9 января, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Матч в Москве завершился победой армейцев со счетом 4:3

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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Канадский нападающий "Автомобилиста" Франсис Паре получил травму в третьем периоде матча с ЦСКА и был отвезен в больницу. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер екатеринбургской команды Владимир Крикунов.

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Матч в Москве завершился победой армейцев со счетом 4:3. Этот успех стал для ЦСКА седьмым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

"Получилось, что Паре травмировался, ему попали клюшкой в глаз, плохо видит, отвезли в больницу. Нам из-за этого пришлось доигрывать в три звена, но в целом ребята нормально бились, забросили три шайбы. Но оказалось против ЦСКА мало забрасывать три, чтобы выиграть. Переломный момент - шайба, пропущенная нами при игре в большинстве", - сказал Крикунов.

Главный тренер "Автомобилиста" отметил, что для него не принципиально, с какого места выходить в плей-офф. "Я не знаю, на какое место лучше попасть. Может и не надо с первых мест выходить. Все команды, которые бьются за последние путевки в плей-офф, находятся в хорошей форме", - считает тренер.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил хороший третий период в исполнении своей команды. "Мы недостаточно ответственно играли два первых периода. В третьем играли системно, он (третий период) мне понравился и его можно занести в актив, разве что немножко смазали концовку. В целом все ребята старались, хоть и делали ошибки, по самоотдаче вопросов нет", - сказал Никитин.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции и в следующем матче 11 января примет тольяттинскую "Ладу". "Автомобилист" располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции и в этот же день сыграет в Подольске с "Витязем".

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