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Ничушкин: ХК ЦСКА следует играть более дисциплинированно

Спорт
9 января, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Нападающий московского клуба отметил, что в матче с "Автомобилистом" его команда часто пропускала контратаки и зарабатывала удаления

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Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Хоккеистам ЦСКА следует играть более дисциплинированно, чтобы не получать удаления и не пропускать контратаки. Такое мнение ТАСС выразил нападающий армейцев Валерий Ничушкин.

Во вторник ЦСКА в Москве победил екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:3 и одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На счету Ничушкина третья заброшенная армейцами шайба, которую он забил в меньшинстве.

"Хорошо, что получилось забросить четыре шайбы, но мы пропускали контратаки, надо играть более дисциплинированно. Нам где-то не стоит хитрить, цеплять соперника, чтобы не получать удалений, надо дорабатывать ногами. В меньшинстве сегодня пропустили дважды, но и забросили один раз. Надо работать над тем, чтобы не пропускать в меньшинстве, игра в неравных составах - очень важный компонент, чтобы выигрывать матчи", - сказал Ничушкин.

Также хоккеист ЦСКА отметил, что его команде все равно, с кем играть в плей-офф. "Мы не смотрим на команды, которые бьются за попадание в плей-офф и будут играть с нами в первом раунде. Каждый день настраиваемся на нового соперника, о матчах на вылет пока вообще не думаем. Нам все равно, с кем играть, готовы биться со всеми, нормально готовимся к плей-офф", - отметил Ничушкин.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, при этом уже обеспечив себе первую строчку в дивизионе Тарасова. В следующем матче армейцы примут тольяттинскую "Ладу" 11 января.

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