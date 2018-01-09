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Маркова: российские хоккеистки должны были показать русский характер в матче со шведками

Спорт
9 января, 23:39 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 9, января. /ТАСС

По мнению форварда российской команды Илоны Марковой, в проигрыше сборной Швеции сыграла роль психология

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ДМИТРОВ /Московская область/, 9 января. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею должна была показать русский характер в матче молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) с командой Швеции. Такое мнение ТАСС высказала форвард российской команды Илона Маркова.

Во вторник сборная России со счетом 0:2 уступила команде Швеции в заключительном матче группового этапа мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове. Маркова была признана лучшим игроком встречи.

"Очень стыдно перед болельщиками, родителями и всей страной за плохо проведенный матч, - сказала Маркова. - Здесь свою роль сыграла психология. Да, мы подростки и играем нестабильно, но нужно пытаться, стараться. Сегодня нужно было сильнее надавить на соперника и показать русский характер".

"Также плохо действовали в большинстве, - продолжила собеседница ТАСС. - Мы его наигрываем, но здесь дело не в том, что мы что-то не так делаем. Все идет от головы".

Российская команда заняла третье место в группе А и в четвертьфинале сыграет со сборной Финляндии. Встреча состоится 10 января.

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