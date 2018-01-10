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Жуков: поздний срок объявления решения CAS не помешает отправке россиян на ОИ-2018

Спорт
10 января, 14:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Во вторник CAS объявил о регистрации апелляций 42 российских спортсменов, пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах

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Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Поздний срок объявления решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делам отстраненных от участия в Олимпиадах российских спортсменов не помешает отправке оправданных атлетов на Игры-2018 в южнокорейский Пхёнчхан. Об этом ТАСС заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Во вторник CAS объявил о регистрации апелляций 42 российских спортсменов, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах. Апелляции будут рассмотрены судом в период с 22 по 28 января. Окончательное решение по каждому делу CAS примет до 31 января.

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"Такая ситуация не должна помешать отправке оправданных атлетов на Олимпиаду. У команды будет единый рейс. Технических сложностей возникнуть не должно", - заявил Жуков.

5 декабря исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом и в нейтральной форме с надписью "олимпийский атлет из России". Окончательный состав российской делегации на Олимпиаду должен быть назван комиссией во главе с членом исполкома МОК Николь Хоервертц до 28 января, после чего спортсмены получат официальные приглашения на Олимпийские игры.

Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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