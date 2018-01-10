Полузащитник "Краснодара" Газинский признан лучшим футболистом года на Дальнем Востоке

ТАСС, 10 января. Игрок клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Краснодар" Юрий Газинский признан лучшим футболистом 2017 года на Дальнем Востоке. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной федерации футбола.

28-летний Газинский, который является уроженцем города Комсомольск-на-Амуре, набрал 43,6% от общего числа голосов и опередил одноклубника - защитника Алексея Грицаенко (28,3%). Третье место занял нападающий "СКА-Хабаровска" Владислав Никифоров (11,8%).

Газинский выступает за "Краснодар" с 2013 года, перейдя из московского "Торпедо". В нынешнем сезоне игрок провел за краснодарскую команду 23 матча и забил один гол. За сборную России он провел пять матчей.