СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Весенняя часть чемпионата Крыма по футболу стартует 3 марта матчем между симферопольским клубом "ТСК-Таврия" и бахчисарайским "Кызылташем". Об этом сообщается на официальном сайте Крымского футбольного союза (КФС).

"Чемпионат возобновится 3 марта 2018 года, когда будут проведены первые матчи 15-го тура сезона-2017/18 (3-4-й круг), а завершающий, 28-й тур, состоится 2 июня", - говорится в сообщении.

Матчи 15-го тура пройдут 3 и 4 марта. Керченский "Океан" примет "Крымтеплицу", "Севастополь" также на своем поле - ялтинский "Рубин", а феодосийская "Кафа" - лидера чемпионата "Евпаторию".

"Евпатория" завершила 2017 год лидером чемпионата Крыма, набрав 37 очков. Далее следуют "Севастополь" (32), "ТСК-Таврия" (29), "Крымтеплица" (21), "Океан" (19), "Кызылташ" (14), "Рубин" (5), "Кафа" (3).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь".