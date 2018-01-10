Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Анжи" объявил о переходе защитника сборной Венесуэлы Чансельора

Спорт
10 января, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Срок контракта между "Анжи" и 26-летним игроком рассчитан на 2,5 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джон Чансельор (слева) против Луиса Суареса (справа)

Джон Чансельор (слева) против Луиса Суареса (справа)

© EPA-EFE/MIGUEL GUTIERREZ

ТАСС, 10 января. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" объявил о подписании контракта с защитником сборной Венесуэлы Джоном Чансельором. Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.

Срок контракта между "Анжи" и 26-летним игроком рассчитан на 2,5 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста, рост которого 198 см, в €800 тыс.

Чансельор выступал в чемпионате Венесуэлы за "Минерос Гуаяна", "Депортиво Лара" и "Депортиво Ла Гуайра", также он играл за эквадорский "Дельфин". В составе сборной Венесуэлы игрок провел семь матчей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
3
Сухогруз из Сьерра-Леоне 30 декабря столкнулся с десантным кораблем РФ в Эгейском море
4
Что известно об атаках на российские военные объекты в Сирии
5
Спецслужбы США прослушивали телефон посла РФ с санкции секретного суда
6
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
7
Путин призвал сохранить и усовершенствовать систему ЕГЭ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама