ФК "Анжи" объявил о переходе защитника сборной Венесуэлы Чансельора

ТАСС, 10 января. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" объявил о подписании контракта с защитником сборной Венесуэлы Джоном Чансельором. Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.

Срок контракта между "Анжи" и 26-летним игроком рассчитан на 2,5 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста, рост которого 198 см, в €800 тыс.

Чансельор выступал в чемпионате Венесуэлы за "Минерос Гуаяна", "Депортиво Лара" и "Депортиво Ла Гуайра", также он играл за эквадорский "Дельфин". В составе сборной Венесуэлы игрок провел семь матчей.