Рудакова, Чалый, Стецюк и Якушев подали в IAAF заявки на участие в зарубежных стартах

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Легкоатлеты Вера Рудакова, Тимофей Чалый, Татьяна Стецюк и Максим Якушев подали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах. Об этом сообщила ТАСС пресс- атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

IAAF год назад приняла решение на время отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям международной федерации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"В IAAF сегодня были отправлены упрощенные заявки от бегунов на 400 метров с барьерами Веры Рудаковой и Тимофея Чалого, - сообщила Юхарева. - Обычные заявки подали прыгунья с шестом Татьяна Стецюк и бегун на средние дистанции Максим Якушев".

По словам Юхаревой, в IAAF теперь ждут своего рассмотрения 34 упрощенных заявки и 30 обычных.

Всероссийская федерация легкой атлетики с февраля 2017 года по просьбе IAAF приступила к координации формирования заявок и начала перед отправкой в IAAF прилагать к каждой индивидуальной заявке сопроводительный документ, в котором сама оценивала достоверность предоставленной спортсменом информации.