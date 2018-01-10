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Казахстанский клуб "Томирис" может войти в Женскую хоккейную лигу со следующего сезона

Спорт
10 января, 15:38 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 10, января. /ТАСС

По словам вице-президента КХЛ по хоккейным операциям Георгия Кобылянского, переговоры идут уже полгода, представители лиги плотно работают с руководством клуба и Федерацией хоккея Казахстана

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АСТАНА, 10 января. /ТАСС/. Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) в Астане может поспособствовать тому, что астанинский клуб "Томирис" войдет в состав лиги. Такое мнение журналистам высказал вице-президент Континентальной хоккейной лиги по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

Матч звезд ЖХЛ пройдет 10 января. В составе сборной Востока сыграют две хоккеистки "Томириса".

"Мы очень надеемся, что благодаря этому Матчу звезд в обозримом будущем клуб из Астаны вольется в ЖХЛ, возможно, он войдет в лигу в следующем сезоне. Переговоры мы ведем практически полгода, о чем было объявлено, когда стартовала заявка клуба, - сказал Кобылянский. - Продолжаем плотно работать с руководством клуба и Федерацией хоккея Казахстана. Обсуждаются вопросы по финансовому обеспечению".

"В том случае, если клуб войдет в ЖХЛ, то он будет играть и в чемпионате России, и в чемпионате Казахстана. Мы к этому готовы", - добавил президент "Барыса" Аскар Шопобаев. "Томирис" находится в системе "Барыса".

На данный момент в ЖХЛ выступают семь российских клубов.

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