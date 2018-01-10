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Мутко заявил, что ему не нужна ускоренная процедура рассмотрения апелляции в CAS

Спорт
10 января, 15:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Ранее СМИ сообщили, что апелляция Мутко не будет рассмотрена в ускоренном порядке, а процедура рассмотрения завершится после зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко не видит необходимости в ускоренной процедуре рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от посещения Игр. Об этом Мутко заявил ТАСС.

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Ранее агентство AP со ссылкой на Спортивный арбитражный суд сообщило, что апелляция Мутко не будет рассмотрена в ускоренном порядке, а процедура рассмотрения завершится после зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

"Я не запрашивал ускоренной процедуры, мне это не нужно. Все идет в общем порядке. Сейчас ускоренная процедура важна для спортсменов. Мы рассчитываем на нормальное разбирательство", - сказал Мутко.

5 декабря исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом и в нейтральной форме с надписью "олимпийский атлет из России". Помимо этого, МОК на основании выводов комиссии Самуэля Шмида запретил Мутко, который возглавлял Министерство спорта во время Игр в Сочи, а также бывшему заместителю министра спорта Юрию Нагорных в любом качестве принимать участие в Олимпийских играх.

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