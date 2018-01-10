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Агент: "Локомотив" сделал предложение по покупке футболиста сборной Туниса Бен-Амора

Спорт
10 января, 15:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Во вторник в СМИ появилась информация, что "Локомотив" предложил за трансфер Бен-Амора тунисскому клубу 6,5 млн евро

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МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Московский "Локомотив" сделал предложение по покупке полузащитника сборной Туниса и футбольного клуба "Этуаль дю Сахель" Амина Мохамеда Бен-Амора. Об этом ТАСС сообщил агент 25-летнего игрока Рахман Джадвир Халид.

Во вторник портал тунисского радио Mosaique сообщил, что "Локомотив" предложил за трансфер Бен-Амора тунисскому клубу €6,5 млн. По информации источника, "Этуаль" требует увеличить стоимость до €7,5 млн. Еще одним претендентом на полузащитника называлась немецкая "Боруссия" из Мёнхенгладбаха.

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"У нас есть предложение от московского "Локомотива" по трансферу Бен-Амора, но конкретные детали возможной сделки раскрывать не имею права. К футболисту также проявляют активный интерес два клуба немецкой бундеслиги, но конкретика будет, когда начнутся официальные переговоры между клубами. Не буду скрывать, что бундеслига является приоритетом для футболиста, но повторюсь, что возможны различные варианты развития событий", - прокомментировал ситуацию Халид.

"У Бен-Амора истекает контракт с тунисским клубом летом 2018 года, поэтому футболист хочет определенности. Мы открыты для предложений и скоро начнем вести переговоры с клубами, которые сделали официальные запросы. Также не исключен и вариант с продлением действующего контракта еще на два года", - добавил агент.

Бен-Амор является воспитанником "Этуаль дю Сахель", с которым подписал первый профессиональный контракт в 2012 году. В 2013 году полузащитник выступал за тунисский "Сфакс Реилвейз" на правах аренды, а с сезона-2013/14 вернулся в родной клуб. В текущем сезоне Бен-Амор провел за "Этуаль" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

За сборную Туниса полузащитник дебютировал в июне 2015 года. В ее составе он провел 25 матчей и забил два гола.

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