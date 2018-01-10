Тренер сборной Запада положительно оценил появление конкурсов в Матче звезд ЖХЛ

АСТАНА, 10 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной Запада на Матче звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) Алексей Чистяков положительно отнесся к появлению в рамках игры хоккейных конкурсов. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная Востока победила команду Запада в Матче звезд ЖХЛ со счетом 3:2. Во время обоих перерывов организаторы матча провели конкурсы на быстрейший круг и исполнение буллитов. Быстрейшей хоккеисткой стала форвард команды Востока Александра Вафина, а лучшей в плане оригинального исполнения бросков стала ее партнер по команде Ольга Сосина.

"К таким конкурсам отношусь очень положительно. Немного поздновато девчат об этом предупредили, так как не все оказались готовы к этому. Но для первого раза вполне прошло сносно", - сказал Чистяков.

"Спасибо организаторам за то, что те взяли на себя ответственность провести такой матч. Мы просили девчонок показать хороший, красивый хоккей. Но никто не нагнетал, так как, в первую очередь, это была игра для зрителей", - отметил он.

В Астане также пройдут Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.