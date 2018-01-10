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"Северсталь" в овертайме обыграла "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Спорт
10 января, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

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ТАСС, 10 января. Череповецкая "Северсталь" в овертайме одержала победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кагарлицкий (10-я минута), Олег Яшин (35) и Руслан Карлин (61). У проигравших дважды отличился Антон Бурдасов (43, 55). Для "Северстали" эта победа стала третьей подряд в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции "Северсталь" занимает седьмое место, набрав в 50 матчах 75 очков, "Салават Юлаев" на Востоке с 77 очками после 50 игр идет шестым.

В следующем матче "Северсталь" 16 января примет нижегородское "Торпедо", "Салават Юлаев" на следующий день также дома сыграет с подольским "Витязем".

В другом матче "Торпедо" оказалось сильнее нижнекамского "Нефтехимика" - 4:2.

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