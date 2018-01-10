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Сборная России вышла в полуфинал женского молодежного ЧМ по хоккею

Спорт
10 января, 21:43 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 10, января. /ТАСС

Россиянки обыграли команду Финляндии со счетом 2:0

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ДМИТРОВ /Московская область/, 10 января. /ТАСС/. Сборная России со счетом 2:0 одержала победу над командой Финляндии в четвертьфинальном матче женского молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который проходит в подмосковном Дмитрове.

Заброшенными шайбами в составе россиянок отметились Мария Александрова (8-я минута) и Дарья Белоглазова (10). В полуфинале турнира 12 января россиянки сыграют с командой Швеции.

В другом четвертьфинальном матче канадки обыграли сборную Чехии со счетом 3:1. Соперником канадской команды в полуфинале станет сборная США.

Женский молодежный чемпионат мира по хоккею завершится 13 января.

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