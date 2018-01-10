Хакеры Fancy Bears утверждают, что доклад Макларена стал инструментом борьбы Запада с МОК

ТАСС, 10 января. Хакерская группировка Fancy Bears утверждает, что члены комиссии канадского профессора Ричарда Макларена во время подготовки доклада о допинговых нарушениях в России были тесно связаны со спецслужбами западных государств, в частности с ФБР. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на материалы расследования Fancy Bears.

Fancy Bears в среду опубликовали переписку сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК), самого Макларена и его представителей, а также некоторых лиц, которые, по данным группировки, являются бывшими сотрудниками спецслужб и силовых структур западных стран. В распоряжении Fancy Bears оказалось письмо главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором упоминается член комиссии Мартин Дюббей, который имеет связи с ФБР. Дюббей состоит в Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов бюро, а также работает в частной компании 5 Stones Intelligence (5Si), специализирующейся на расследованиях. Она базируется в американском городе Майами.

По данным хакеров, полученные ими электронные письма указывают на связь еще ряда сотрудников комиссии Макларена со спецслужбами Великобритании и США. Эти данные, по мнению Fancy Bears, указывают на борьбу между МОК и WADA. Так в одном из писем бывший директор по правовым вопросам МОК Говард Ступп пишет главе медицинского департамента комитета о том, что Макларену было дано жесткое указание не допустить сборную России до Олимпиады и дискредитировать олимпийское движение и МОК в целом. Сама же кампания против России называется рычагом давления на МОК, которое исходит от WADA - организации, желающей единолично заниматься антидопинговыми расследованиями в спорте.

Доклад Макларена стал основой для расследования в отношении российских спортсменов, должностных лиц и лег в основу пересмотра результатов российских спортсменов, показанных на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года. На ближайшей Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены выступят только при условии соответствия критериям МОК и под олимпийским флагом, на форме россиян не должно быть национальной символики, разрешена только надпись Olympic athlete from Russia.

В МОК заявили, что не комментируют утечку документов. WADA в своем комментарии назвало Fancy Bears преступной организацией, действия которой направлены на подрыв деятельности агентства и его партнеров.