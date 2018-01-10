Родченков выступит свидетелем на слушаниях в CAS по делам российских спортсменов

ТАСС, 10 января. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков выступит в качестве свидетеля в Спортивном арбитражном суде (CAS) во время слушаний по делам российских спортсменов, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах. Об этом сообщил адвокат Родченкова Джим Уолден, чьи слова приводит издание FAZ.

Во вторник CAS объявил о регистрации апелляций 42 российских спортсменов, которые в результате работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, а их результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи были аннулированы. Апелляции будут рассмотрены судом в период с 22 по 28 января. Окончательное решение по каждому делу CAS примет до 31 января. Всего комиссия Освальда рассмотрела дела 46 российских спортсменов, 43 были подвергнуты санкциям, конькобежец Денис Юсков и хоккеистка Анна Шохина оправданы, дисциплинарное разбирательство в отношении чемпионки ОИ-2014 фигуристки Аделины Сотниковой было прекращено.

"Он (Родченков) будет свидетелем, но дистанционно", - сказал Уолден.

5 декабря исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом и в нейтральной форме с надписью "олимпийский атлет из России".

Игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.