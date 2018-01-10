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"Сочи" одержал пятую победу подряд, обыграв "Спартак" в овертайме в матче КХЛ

Спорт
10 января, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

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ТАСС, 10 января. "Сочи" в овертайме обыграл "Спартак" со счетом 3:2 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Артем Воронин (9-я минута) и Лукаш Радил (41) . У гостей отличились Сергей Шмелев (26), Иван Ларичев (54) и Евгений Лапенков (65).

"Спартак" располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков. "Сочи" одержал пятую подряд победу и находится на шестом месте, в активе команды 80 очков. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с петербургским СКА 16 января, "Сочи" 17 января дома встретится со "Слованом".

"Слован" занимает предпоследнее место (12) в Западной конференции, набрав 50 очков после 48 матчей. Братиславская команда потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ.

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