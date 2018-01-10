Экипаж Николаева победил на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 11 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" занял первое место на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Спецучасток по территории Перу длиной 268 км российский экипаж преодолел за 3 часа 37 минут 12 секунд.
Второе место занял белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-спорт" (отставание 6 минут 23 секунды), третьим финишировал голландец Тон ван Генугтен на "Ивеко" (+12.57). В начале этапа грузовик Николаева перевернулся на бок, однако экипаж сумел достаточно быстро поставить автомобиль на колеса и продолжить гонку. Из-за инцидента экипаж Николаева после первой контрольной отсечки занимал 12-е место, уступая лидеру более 16 минут.
Экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял четвертое место на этапе (+13.23), экипаж Айрата Мардеева финишировал восьмым (+23.27), Антона Шибалова - 13-м (+1:03.18).
Николаев продолжает лидировать в общем зачете с результатом 15:59.39. Вторым идет аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко" (+58.05), третьим - Вязович (+2:28.46). Сотников в генеральной классификации занимает шестую строчку (+4:11.0), Мардеев - седьмую (+4:31.15), Шибалов - 13-ю (+6:57.50).
Впервые за пять лет маршрут "Дакара" проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.
Результаты пятого этапа:
Грузовики
1. Эдуард Николаев (Россия, "КамАЗ") 3:37.12
2. Сергей Вязович (Белоруссия, "МАЗ-спорт") +6.23
3. Тон ван Генугтен (Нидерланды, "Ивеко") +12.57
4. Дмитрий Сотников (Россия, "КамАЗ") +13.23
...8. Айрат Мардеев (Россия, "КамАЗ") +23.27
...13. Антон Шибалов (Россия, "КамАЗ") +1:03.18
Общий зачет
1. Эдуард Николаев (Россия, "КамАЗ") 15:59.39
2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +58.05
3. Сергей Вязович (Белоруссия, "МАЗ-спорт") +2:28.46
...6. Дмитрий Сотников (Россия, "КамАЗ") +4:11.0
7. Айрат Мардеев (Россия, "КамАЗ") +4:31.15
...13. Антон Шибалов (Россия, "КамАЗ") +6:57.50
Автомобили
1. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") 2:51.19
2. Бернхард тен Бринке (Нидерланды, "Тойота) +4.52
3. Джиниэл де Вильерс (ЮАР, "Тойота") +12.47
Общий зачет
1. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") 13:27.26
2. Карлос Сайнс (Испания, "Пежо") +31.16
3. Бернхард тен Бринке (Нидерланды, "Тойота) +1:15.16
Квадроциклы
1. Николас Кавильяссо (Аргентина, "Ямаха") 4:12.47
2. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") +1.23
3. Алексис Эрнандес (Перу, "Ямаха") +6.35
Общий зачет
1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") 17:14.52
2. Алексис Эрнандес (Перу, "Ямаха") +40.13
3. Пабло Копетти (Аргентина, "Ямаха") +58.37
Мотоциклы
1. Хуан Барреда Борт (Испания, "Хонда") 3:19.42
2. Маттиас Валькнер (Австрия, КТМ) +10.26
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +12.20
Общий зачет
1. Адриен ван Беверен (Франция, "Ямаха") 14:37.40
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +1.00
3. Маттиас Валькнер (Австрия, КТМ) +1.14
Багги
1. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) 3:42.42
2. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) +15.37
3. Хосе Луис Пенья Кампо (Испания, "Поларис") +37.55
Общий зачет
1. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) 21:56.55
2. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) +3.08
3. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") +1:26.42.