Экипаж Николаева победил на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 11 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" занял первое место на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Спецучасток по территории Перу длиной 268 км российский экипаж преодолел за 3 часа 37 минут 12 секунд.

Второе место занял белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-спорт" (отставание 6 минут 23 секунды), третьим финишировал голландец Тон ван Генугтен на "Ивеко" (+12.57). В начале этапа грузовик Николаева перевернулся на бок, однако экипаж сумел достаточно быстро поставить автомобиль на колеса и продолжить гонку. Из-за инцидента экипаж Николаева после первой контрольной отсечки занимал 12-е место, уступая лидеру более 16 минут.

Экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял четвертое место на этапе (+13.23), экипаж Айрата Мардеева финишировал восьмым (+23.27), Антона Шибалова - 13-м (+1:03.18).

Николаев продолжает лидировать в общем зачете с результатом 15:59.39. Вторым идет аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко" (+58.05), третьим - Вязович (+2:28.46). Сотников в генеральной классификации занимает шестую строчку (+4:11.0), Мардеев - седьмую (+4:31.15), Шибалов - 13-ю (+6:57.50).

Впервые за пять лет маршрут "Дакара" проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

Результаты пятого этапа:

Грузовики

1. Эдуард Николаев (Россия, "КамАЗ") 3:37.12

2. Сергей Вязович (Белоруссия, "МАЗ-спорт") +6.23

3. Тон ван Генугтен (Нидерланды, "Ивеко") +12.57

4. Дмитрий Сотников (Россия, "КамАЗ") +13.23

...8. Айрат Мардеев (Россия, "КамАЗ") +23.27

...13. Антон Шибалов (Россия, "КамАЗ") +1:03.18

Общий зачет

1. Эдуард Николаев (Россия, "КамАЗ") 15:59.39

2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +58.05

3. Сергей Вязович (Белоруссия, "МАЗ-спорт") +2:28.46

...6. Дмитрий Сотников (Россия, "КамАЗ") +4:11.0

7. Айрат Мардеев (Россия, "КамАЗ") +4:31.15

...13. Антон Шибалов (Россия, "КамАЗ") +6:57.50

Автомобили

1. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") 2:51.19

2. Бернхард тен Бринке (Нидерланды, "Тойота) +4.52

3. Джиниэл де Вильерс (ЮАР, "Тойота") +12.47

Общий зачет

1. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") 13:27.26

2. Карлос Сайнс (Испания, "Пежо") +31.16

3. Бернхард тен Бринке (Нидерланды, "Тойота) +1:15.16

Квадроциклы

1. Николас Кавильяссо (Аргентина, "Ямаха") 4:12.47

2. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") +1.23

3. Алексис Эрнандес (Перу, "Ямаха") +6.35

Общий зачет

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") 17:14.52

2. Алексис Эрнандес (Перу, "Ямаха") +40.13

3. Пабло Копетти (Аргентина, "Ямаха") +58.37

Мотоциклы

1. Хуан Барреда Борт (Испания, "Хонда") 3:19.42

2. Маттиас Валькнер (Австрия, КТМ) +10.26

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +12.20

Общий зачет

1. Адриен ван Беверен (Франция, "Ямаха") 14:37.40

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +1.00

3. Маттиас Валькнер (Австрия, КТМ) +1.14

Багги

1. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) 3:42.42

2. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) +15.37

3. Хосе Луис Пенья Кампо (Испания, "Поларис") +37.55

Общий зачет

1. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) 21:56.55

2. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) +3.08

3. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") +1:26.42.