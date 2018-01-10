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"Ак Барс" обыграл рижское "Динамо" и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Спорт
10 января, 23:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Казанская команда одержала победу со счетом 4:1

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Джастин Азеведо

Джастин Азеведо

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 10 января. Казанский "Ак Барс" со счетом 4:1 одержал победу над рижским "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Владимир Ткачев (18-я минута), Антон Ландер (19), Джастин Азеведо (54) и Атте Охтамаа (58). У хозяев отличился Карл Столлери (9).

"Ак Барс" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 91 очко. Казанская команда обеспечила себе место в плей-офф КХЛ. Рижское "Динамо" располагается на последнем месте в Западной конференции, команда набрала 43 очка в 47 матчах и потеряла шансы на выход в плей-офф.

В следующем матче "Ак Барс" дома встретится с "Йокеритом" из Хельсинки 17 января, рижская команда дома сыграет с хабаровским "Амуром" 18 января.

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