"Ак Барс" обыграл рижское "Динамо" и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

ТАСС, 10 января. Казанский "Ак Барс" со счетом 4:1 одержал победу над рижским "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Владимир Ткачев (18-я минута), Антон Ландер (19), Джастин Азеведо (54) и Атте Охтамаа (58). У хозяев отличился Карл Столлери (9).

"Ак Барс" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 91 очко. Казанская команда обеспечила себе место в плей-офф КХЛ. Рижское "Динамо" располагается на последнем месте в Западной конференции, команда набрала 43 очка в 47 матчах и потеряла шансы на выход в плей-офф.

В следующем матче "Ак Барс" дома встретится с "Йокеритом" из Хельсинки 17 января, рижская команда дома сыграет с хабаровским "Амуром" 18 января.