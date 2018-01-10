Епанчинцев: "Спартак" имеет потенциал для выступления в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. У московского "Спартака" есть потенциал для того, чтобы удержаться в зоне плей-офф до конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на пресс-конференции выразил главный тренер столичной команды Вадим Епанчинцев.

В среду красно-белые на своем льду уступили хоккейному клубу "Сочи" со счетом 2:3 в овертайме. "Спартак" располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков.

"Мы провели не лучший матч, особенно первый период, не было движения и свежести, не все хоккеисты сегодня были достойны такой игры. В третьем периоде контролировали ход встречи, не позволяли сопернику создавать моменты, но пропустили нелепую шайбу. У команды есть потенциал для того, чтобы закончить сезон в зоне плей-офф, надеемся, что вернутся травмированные и помогут нам. Очко заработали - уже хорошо, нам остался самый трудный шаг - удержаться в зоне плей-офф", - сказал Епанчинцев.

Также главный тренер "Спартака" отметил, что перед запретом на переходы в КХЛ рассматривались варианты обмена шведского вратаря команды Маркуса Свенссона. "На данный момент Свенссон является третьим вратарем команды. Перед дедлайном были варианты его обмена и усиления команды еще одним иностранцем, но все они сорвались", - сообщил тренер.

Главный тренер сочинцев Сергей Зубов считает, что его команда полностью контролировала ход встречи. "Была очень важная для нас игра, готовились. Полностью контролировали ход встречи, пропустили две шайбы не по игре но рад, что смогли вытащить и довести матч до победы. Для нас очень важны очки и не имеет значения, где их брать, в матче со "Спартаком" или СКА", - отметил Зубов.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, а "Сочи" располагается строчкой выше. Следующий матч красно-белые проведут 16 января в Санкт- Петербурге со СКА, а сочинцы 17 января сыграют дома со "Слованом".