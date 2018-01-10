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Воронин: каждый хоккеист "Спартака" мог сыграть лучше в матче с "Сочи"

Спорт
10 января, 23:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

"Спартак" проиграл "Сочи" в овертайме со счетом 2:3

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Артем Воронин считает, что все хоккеисты команды не показали своего максимума в игре с "Сочи". Такое мнение он выразил ТАСС.

Встреча в Москве между "Спартаком" и "Сочи" завершилась победой гостей в овертайме - 3:2. Воронин открыл счет в матче.

"Каждый игрок сегодня мог бы сыграть лучше такой стыковой матч, но где-то силы немножко закончились, четвертый матч подряд играем дома, постоянное давление. Хорошо, что еще зацепили очко, так как игра была не очень хорошая с нашей стороны. Был план на игру, но мы дали много пространства сопернику и позволяли ему легко входить в нашу зону и контролировать там шайбу. Отдали среднюю зону, хотя играли дома - это стало ключевым в игре", - считает Воронин.

На 34-й минуте матча при счете 1:1 "Спартаку" удалось забросить шайбу, но она не была засчитана из-за нарушения правил. Воронин признался, что хоккеисты команды тут же забыли про этот момент и продолжили играть. "Судьи объяснили, что там было нарушение правил еще до броска, скорее всего, так и произошло. Мы забыли про этот момент и продолжили играть дальше", - отметил хоккеист.

"Спартак" располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции и следующий матч проведет 16 января в Санкт-Петербурге со СКА.

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