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"Вильярреал" не сумел выйти в 1/4 финала Кубка Испании, несмотря на гол Черышева

Спорт
10 января, 23:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Российский полузащитник появился на поле на 81-й минуте ответной встречи с "Леганесом"

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Денис Черышев

Денис Черышев

© EPA/Domenech Castello

ТАСС, 10 января. "Вильярреал" со счетом 2:1 одержал победу над "Леганесом" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу. Матч прошел в Вильярреале.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Даниэль Раба (48-я минута) и Денис Черышев (89), который вышел на замену на 81-й минуте матча. За гостей отличился Набиль Эль-Зхар (31).

В первом матче 1/8 финала "Вильярреал" на выезде уступил "Леганесу" со счетом 0:1. По результатам двух матчей в следующий раунд Кубка Испании прошел "Леганес".

Черышев является воспитанником мадридского "Реала". В 2016 году игрок перешел в "Вильярреал", подписав пятилетний контракт. На правах аренды выступал за испанские "Валенсию" (2016), "Вильярреал" (2014-2016) и "Севилью" (2013-2014).

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