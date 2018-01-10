"Вильярреал" не сумел выйти в 1/4 финала Кубка Испании, несмотря на гол Черышева

ТАСС, 10 января. "Вильярреал" со счетом 2:1 одержал победу над "Леганесом" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу. Матч прошел в Вильярреале.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Даниэль Раба (48-я минута) и Денис Черышев (89), который вышел на замену на 81-й минуте матча. За гостей отличился Набиль Эль-Зхар (31).

В первом матче 1/8 финала "Вильярреал" на выезде уступил "Леганесу" со счетом 0:1. По результатам двух матчей в следующий раунд Кубка Испании прошел "Леганес".

Черышев является воспитанником мадридского "Реала". В 2016 году игрок перешел в "Вильярреал", подписав пятилетний контракт. На правах аренды выступал за испанские "Валенсию" (2016), "Вильярреал" (2014-2016) и "Севилью" (2013-2014).