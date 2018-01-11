Овечкин, Кучеров и Василевский примут участие в Матче всех звезд НХЛ

ТАСС, 11 января. Россияне Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский примут участие в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

За команду Атлантического дивизиона, помимо форварда Кучерова и вратаря Василевского, представляющих "Тампу", сыграют голкипер Кэри Прайс ("Монреаль"), защитники Майк Грин ("Детройт"), Виктор Хедман ("Тампа"), Эрик Карлссон ("Оттава"), нападающие Александр Барков ("Флорида"), Джек Айкел ("Баффало"), Брэд Маршанд ("Бостон"), Остон Мэттьюс ("Торонто"), Стивен Стэмкос ("Тампа", капитан).

Столичный дивизион представят вратари Брэйден Холтби ("Вашингтон") и Хенрик Лундквист ("Нью-Йорк Рейнджерс"), защитники Ноа Ханифин ("Каролина"), Сет Джонс ("Коламбус"), Крис Летанг ("Питтсбург"), нападающие Джош Бэйли ("Нью-Йорк Айлендерс"), Сидни Кросби ("Питтсбург"), Клод Жиру ("Филадельфия"), Тэйлор Холл ("Нью-Джерси"), Александр Овечкин ("Вашингтон", капитан), Джон Таварес ("Нью-Йорк Айлендерс").

Сборную Центрального дивизиона составят вратари Коннор Хеллебайк ("Виннипег"), Пекка Ринне ("Нэшвилл"), защитники Джон Клингберг ("Даллас"), Алекс Пьетранджело ("Сент-Луис"), Пи-Кей Суббан ("Нэшвилл", капитан), нападающие Патрик Кейн ("Чикаго"), Натан Маккиннон ("Колорадо"), Брэйден Шенн ("Сент-Луис"), Тайлер Сегин ("Даллас"), Эрик Стаал ("Миннесота"), Блейк Уилер ("Виннипег").

Тихоокеанский дивизион представят вратари Марк-Андре Флери ("Вегас"), Джонатан Куик ("Лос-Анджелес"), защитники Брент Бёрнс ("Сан-Хосе"), Дрю Даути ("Лос-Анджелес"), Оливер Экман-Ларссон ("Аризона"), нападающие Брок Бозер ("Ванкувер"), Джонни Гудро ("Калгари"), Анже Копитар ("Лос-Анджелес"), Коннор Макдэвид ("Эдмонтон", капитан), Джеймс Нил ("Вегас"), Рикард Ракелль ("Анахайм").

Капитаны команд Матча звезд НХЛ были объявлены ранее по итогам голосования болельщиков. Остальные игроки были выбраны департаментом хоккейных операций НХЛ. На Матче всех звезд обязательно должна быть представлена каждая команда лиги. Тренеры команд также были объявлены ранее: сборную Атлантического дивизиона возглавит Джон Купер ("Тампа"), Столичного - Барри Тротц ("Вашингтон"), Центрального - Питер Лавиолетт ("Нэшвилл"), Тихоокеанского - Жерар Галлан ("Вегас").

Седьмой Матч звезд для Овечкина

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в седьмой раз в карьере примет участие в Матче всех звезд НХЛ. До этого он приглашался на звездный уик-энд в 2007, 2008, 2009, 2011, 2015 и 2017 годах. В текущем сезоне НХЛ на счету 32-летнего Овечкина 27 голов. Столько же у форварда "Тампы" Кучерова, россияне лидируют в списке снайперов лиги.

Кучеров с 60 очками возглавляет и бомбардирский список. 24-летний нападающий второй год подряд попадает в сборную Атлантического дивизиона на Матч всех звезд.

23-летний вратарь "Тампы" Василевский впервые приглашен на Матч всех звезд. В этом сезоне он имеет лучший показатель в лиге по числу побед (27).

В прошлом году в Матче всех звезд приняли участие пятеро россиян. Помимо Кучерова и Овечкина, свои команды представляли форварды Евгений Малкин ("Питтсбург"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис") и вратарь Сергей Бобровский ("Коламбус").

В программу Уик-энда всех звезд входит традиционный вечер конкурсов, который пройдет 27 января, Матч звезд состоится 28 января в формате мини-турнира 3 на 3: в полуфиналах между собой встретятся сборные Центрального и Тихоокеанского дивизионов, а также Столичного и Атлантического, победители выйдут в финал. Продолжительность каждого матча 20 минут.

Все мероприятия пройдут на льду "Амали-Арены" в Тампе. Призовой фонд - $1 млн.