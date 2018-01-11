"Реал" сыграл вничью с "Нумансией" и пробился в четвертьфинал Кубка Испании по футболу

ТАСС, 11 января. Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Нумансией" со счетом 2:2 в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде.

В составе "Реала" дважды отличился Лукас Васкес, гости ответили двумя голами Гильермо Фернандеса. Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу мадридцев, таким образом, "Реал" пробился в четвертьфинал соревнований. "Нумансия" представляет второй по силе испанский дивизион.

Ранее в среду в путевки в четвертьфинал оформили также "Леганес" и "Алавес".