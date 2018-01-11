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"Сент-Луис" отправил хоккеиста Барбашева в фарм-клуб

Спорт
11 января, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС
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ТАСС, 11 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" отправил российского нападающего Ивана Барбашева в "Чикаго Вулвс", выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Помимо 22-летнего Барбашева, в фарм-клуб отправлены защитник Винс Данн и нападающий Тейдж Томпсон.

В нынешнем сезоне российский нападающий провел 17 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативных передачи. В 18 матчах за фарм-клуб он забросил четыре шайбы и сделал четыре результативные передачи.

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