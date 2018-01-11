Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лучший бомбардир ФНЛ Козлов перешел из "Енисея" в "Оренбург"

Спорт
11 января, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

28-летний Козлов лидирует в списке лучших бомбардиров ФНЛ после 25 туров с 15 голами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 января. Лучший бомбардир Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Андрей Козлов перешел из красноярского "Енисея" в "Оренбург". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу красноярской команды.

28-летний Козлов лидирует в списке лучших бомбардиров ФНЛ после 25 туров с 15 голами.

"Я покидаю Красноярск с тяжелым сердцем, но с надеждой, что "Енисей" продолжит прогрессировать так же стремительно, как и сейчас, - сообщил Козлов. - Город, клуб и его болельщики заслуживают этого. Надеюсь, в новом сезоне мы увидимся в премьер-лиге".

"Енисей" с 56 очками лидирует в таблице ФНЛ, "Оренбург" - второй (54). Первенство возобновится в марте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Слуцкий: наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы президента РФ
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Против экс-главы Марий Эл возбуждено дело за незаконное хранение боеприпасов
4
Руководителей рязанского кардиодиспансера уволили из-за видео с новогодним застольем
5
Слуцкий: Россия не будет подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2018 году
6
СК РФ не нашел подтверждений версии взрыва на борту Ту-154
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама