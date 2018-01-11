Лучший бомбардир ФНЛ Козлов перешел из "Енисея" в "Оренбург"

ТАСС, 11 января. Лучший бомбардир Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Андрей Козлов перешел из красноярского "Енисея" в "Оренбург". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу красноярской команды.

28-летний Козлов лидирует в списке лучших бомбардиров ФНЛ после 25 туров с 15 голами.

"Я покидаю Красноярск с тяжелым сердцем, но с надеждой, что "Енисей" продолжит прогрессировать так же стремительно, как и сейчас, - сообщил Козлов. - Город, клуб и его болельщики заслуживают этого. Надеюсь, в новом сезоне мы увидимся в премьер-лиге".

"Енисей" с 56 очками лидирует в таблице ФНЛ, "Оренбург" - второй (54). Первенство возобновится в марте.